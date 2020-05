NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ASML auf "Buy" belassen. Angesichts der jüngsten Kursentwicklungen im europäischen Halbleitersektor habe er die Aktien von Infineon, ASML und STMicro nochmals näher unter die Lupe genommen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Schnitt hätten die Papiere seit dem Tief im jüngsten Börsencrash wieder um rund 60 Prozent zugelegt. Für den Zulieferer der Chipindustrie ASML bleibe er wegen der besonderen Treiber - Hochlauf der EUV-Technik bei Chipherstellern - bei seiner Kauf-Empfehlung./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 07:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.