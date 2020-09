NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach einem Gespräch mit Vertretern des Chipzulieferers auf "Buy" mit einem Kursziel von 382 Euro belassen. Analyst Alexander Duval zog in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem das Fazit, dass das Unternehmen an seinen Erwartungen für die Endmärkte festhalte. Die Preisentwicklung am Speicherchip-Markt sei derweil kein großes Thema./tih/la



