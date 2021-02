NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 528 Euro belassen. Gemäß Aussagen auf der zweitägigen Technologie- und Internetkonferenz von Goldman rechne der Chipausrüster 2021 mit robusten Endmärkten, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. ASML sehe zudem neue Verfahren zur effizienteren Anordnung von Transistoren auf Chips nicht als Bedrohung für seine EUV-Lithografie-Technik./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





