HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 540 Euro belassen. Die Monopol-Stellung des Anbieters von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie und seine Wichtigkeit für die Branche rechtfertige die Premiumbewertung der Aktie im Vergleich zu anderen Ausrüstern der Chipindustrie, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des rückläufigen Aktienkurses in den vergangenen Wochen rät sie zum Kauf, "wann immer der Kurs fällt"./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.