ASML NV buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für ASML nach der Anhebung des Kapazitätsziels für EUV-Maschinen für 2022 von 677 auf 683 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der habe nun seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers für 2021 und 2022 deutlich angehoben, schrieb Analyst Didier Scemama in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ASML bleibe sein "Top Pick" innerhalb der von ihm abgedeckten EU-Halbleiterbranche./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 01:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



