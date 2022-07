NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von ASML mit einem Kursziel von 940 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Dies schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich Berichten über geplante US-Einschränkungen für Lieferungen an chinesische Halbleiterhersteller. Duval wies darauf hin, dass die Niederländer die Hälfte ihrer Umsätze mit Extrem-Ultraviolett-Lithographieanlagen (EUV) erzielten, die überhaupt nicht nach China geliefert würden./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 19:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.