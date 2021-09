ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML vor dem Kapitalmarkttag des Halbleiterindustrie-Ausrüsters von 610 auf 740 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. ASML dürfte bis zum Jahr 2030 mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum (Ebit) von rund 10 Prozent aufwarten, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den mittelfristigen Kursverlauf setzt der Experte weiterhin ein hohes Maß an Vertrauen, sieht angesichts der jüngsten Neubewertung aber derzeit ein nur ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 20:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.