ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Analyst Achal Sultania beließ seine Umsatzschätzungen unverändert, nahm aber Kürzungen an seinen Erwartungen für die Bruttomarge vor. In Sachen Profitabilität dürfte der Ausrüster der Halbleiterbranche im zweiten Halbjahr 2020 wohl aufholen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 05:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



