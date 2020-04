NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Asos nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Pence belassen. Der britische Online-Modehändler habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der angekündigten Kapitalerhöhung und der aufgestockten Kreditfazilität dürfte Asos nun über ausreichend Liquidität verfügen, um den andauernden Nachfragerückgang zu meistern und den Fokus auf die langfristigen Wachstumsperspektiven richten zu können./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 21:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.