HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Nach einem Kursrückgang von knapp einem Fünftel in den vergangenen Monaten biete der Aktienkurs des Online-Modehändlers mittlerweile einen attraktiven Einstiegspunkt, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei inzwischen robuster aufgestellt als der Markt es ihm zutraue und gehöre zu seinen Favoriten./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.