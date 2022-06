HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos nach einer Ausblickssenkung deutlich von 4100 auf 2500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gesenkten Jahresziele für den Umsatz und den bereinigten Vorsteuergewinn gingen primär auf die hohe Retourenrate zurück, für die der Online-Modehändler den Inflationsdruck auf die Verbraucher verantwortlich mache, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2022 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





