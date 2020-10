LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos nach Zahlen von 4900 auf 4825 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Zahlen des Online-Modehändlers seien mehr oder weniger wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten sich die Hoffnungen auf weiter anziehendes Wachstum in das neue Geschäftsjahr hinein nicht materialisiert./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 20:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.