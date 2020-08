NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Asos von 3400 auf 5100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Der britische Online-Modehändler habe für das laufende Geschäftsjahr einen überraschend hohen Gewinn in Aussicht gestellt, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin passte ihre Prognosen entsprechend nach oben an und berücksichtigte dabei auf längere Sicht auch die zunehmende Belastbarkeit des Geschäftsmodells./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.