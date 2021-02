ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 6650 auf 7250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Akquisition von Arcadia durch den britischen Online-Modekonzern sei mit geringen Risiken behaftet und ergänze das Portfolio um einige relativ starke Marken, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sollte die Margen stützen und die Präsenz am US-Markt stärken./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 05:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



