NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Unter anderem die Stärke des Lieferantennetzwerkes bestätige sie in ihrer Auffassung, dass der britische Online-Modehändler gut positioniert sei, um seinen Marktanteil weiter zu erhöhen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien böten das attraktivste Risiko/Rendite-Profil im Sektor./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 13:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 14:36 / ET



