NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Asos von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 3800 auf 3500 Pence gesenkt. "Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker" - so titelte Analystin Georgina Johanan in ihrer Studie vom Mittwoch mit der Empfehlung des britischen Onlinehändlers. Nach turbulenten achtzehn Monaten bereits vor der Corona-Krise sieht sie nun eine stärkere Asos. Nach der jüngst massiven Kurserholung sei der Zeitpunkt ihrer Empfehlung zwar nicht ideal, sie rechnet aber stark mit einer weiter überdurchschnittlichen Kursentwicklung des Online-Modelhändlers./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 00:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 00:45 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.