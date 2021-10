NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6680 Pence belassen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 und die kommenden Jahre bedeute bei den Markterwartungen ein Korrekturrisiko von mehr als 30 beziehungsweise mehr als 20 Prozent, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses Ausmaß komme überraschend. Der Rücktritt des Konzernchefs dürfte indes eher gut ankommen, weil andere Augen das Geschäft nun nochmals kritisch beäugen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 08:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 08:04 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.