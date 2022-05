NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit verkraftbaren Effekten der Krisenlage in Osteuropa und einer robusten Gewinnentwicklung sei der Bericht zum ersten Quartal ermutigend gewesen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe der Versicherer noch höher bewertet als die Konkurrenz und so böten andere Aktien mehr Potenzial, vor allem Axa./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 13:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2022 / 19:00 / ET



