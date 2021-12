ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Generali auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Iain Pearce nahm laut einer am Freitag vorliegenden Studie die Bewertung der Aktie des italienischen Versicherers auf. Generali sei unter Solvabilität II gut kapitalisiert und verfüge über eine gute Kapitalqualität. Allerdings weise der Versicherer einen hohen Verschuldungsgrad auf. Dieser könnte die Kapitalflexibilität einschränken und zu erhöhten Eigenkapitalkosten führen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / 19:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





