HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca nach Zahlen und Aussagen des Managements im Rahmen einer Investorenveranstaltung von 10000 auf 9500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. 2021 werde für den Pharmakonzern ein ereignisreiches Jahr, was die Produktpalette betrifft, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine zuletzt vergleichsweise schwache Kursentwicklung halte sie für nicht angemessen./tih/mis



