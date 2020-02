NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor den am 14. Februar erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe eine Aktualisierung der Analystenschätzungen zu den Schlussquartalszahlen veröffentlicht, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Produktumsätze liegt er nun 1 Prozent über dem Konsens, seine Gewinnerwartung (EPS) im Kerngeschäft liegen 7 Prozent darüber, sofern die Abschreibungen aus Lagerbeständen nicht einbezogen werden./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 11:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 11:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.