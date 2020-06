NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca anlässlich kursierender Übernahmespekulationen um Gilead auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Sollte der Medienbericht von einem Übernahmeinteresse der Briten am US-Konkurrenten zutreffen, würde ihn dies überraschen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Gilead habe deutlich schlechtere Wachstumsaussichten als Astrazeneca. Er halte eine Verschmelzung für wenig wahrscheinlich, auch wenn sie den Gewinn der Briten mittelfristig steigern würde./edh/tih



