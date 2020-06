NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Mit Spitzenumsätzen von voraussichtlich 10 Milliarden Dollar und womöglich noch mehr sollte die Wirkstoffklasse der sogenannten oral eingenommenen selektiven Östrogenrezeptormodulatoren (SERM) im Einsatz bei hormonell bedingtem Brustkrebs angesichts kommender Studiendaten zunehmend das Interesse von Investoren auf sich ziehen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. AstraZenecas Mittel sei das wirksamste, Nebenwirkungen seien hier aber ein problematischeres Thema als bei der Konkurrenz./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 21:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / 00:15 / BST



