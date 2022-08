NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca anlässlich einer Fachkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12500 Pence belassen. Aktualisierte Studiendaten zu der zusammen mit dem Partner Daiichi Sankyo entwickelten Kombinationstherapie zur Behandlung des fortgeschrittenen oder metastasierten Lungenkarzinoms seien ermutigend und ließen positive Rückschlüsse auf eine andere von Astrazeneca mitentwickelte Kombinationstherapie zu, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 11:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 11:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.