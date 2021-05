HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Atoss Software von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 187 Euro belassen. Der jüngste Kursrutsch sei nicht gerechtfertigt, begründete dies Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anleger sollten die Kursschwäche als Kaufgelegenheit betrachten in eine Aktie von hoher Qualität./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 18:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2021 / 08:07 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.