NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aurubis von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal habe er sein Bewertungsmodellfür den Kupferkonzern entsprechend angepasst, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies führe zu einer Erhöhung seiner Gewinnschätzungen (operatives EBT) für die Jahre 2020 bis 2022./stk/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 11:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



