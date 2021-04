Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aurubis vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 64 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte ein weiteres starkes Jahresviertel bekannt geben, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet im Vergleich mit dem ersten Geschäftsquartal mit weiteren Steigerungen und verwies dafür unter anderem auf gestiegene Metallpreise./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2021 / 06:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.