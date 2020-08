FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aurubis von 36 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Der Kupferkonzern sei ein gutes Unternehmen, das mit der Metallo-Übernahme noch stärker geworden sei, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die durchwachsene Branchensituation lasse bei den operativen Ergebnisschätzungen für das kommende Jahr aber keinen weiteren Spielraum. Die Bewertung sei hoch und die Markterwartungen seien ambitioniert./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.