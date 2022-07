FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis vor Quartalszahlen von 95 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz Gegenwind im Energie- und Metallbereich dürften die Geschäfte der Kupferhütte weiter gut gelaufen sein, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Vorsteuerergebnis im dritten Geschäftsquartal dürfte im Vergleich zum Vorquartal wegen Wartungsunterbrechungen aber schwächer ausgefallen sein. Auch wenn ihm die Strategie des Unternehmens gefalle, bedeute sie zunächst erheblich steigende Investitionen und damit eine nur begrenzte Erwirtschaftung freier Barmittel./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 06:46 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.