NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 anlässlich der "European Digital Economy Conference" auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,20 Euro belassen. Finanzvorstand Markus Boser habe die bedeutenden Wachstumschancen des Online-Automobilmarktes in Europa betont, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sehe er eine Dämpfung der Verbrauchernachfrage infolge des Ukraine-Kriegs - vor allem in Osteuropa -, die jedoch vorübergehend sei./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



