NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Auto1 nach vollständigen Zahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers für 2020 von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie hebe ihre Umsatzschätzungen für die Jahre bis 2023 an, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Damit trage sie der starken Entwicklung des Endkundenportals Autohero sowie dem ermutigenden Ausblick für Merchant Rechnung./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 15:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 15:33 / ET





