NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 vor Zahlen von 12,50 auf 11,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf Basis bereits bekannter Gebrauchtwagen-Absätze rechnet Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Umsatzanstieg um 67 Prozent und einer Bruttomarge, die auf 8,7 Prozent verbessert wurde. Er kürzte allerdings seine Wachstumserwartungen ab dem Jahr 2023./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 19:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.