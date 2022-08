NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 trotz guter Quartalszahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die überraschend starken Resultate und der angehobene Umsatzausblick dürften die Konsensschätzung für den operativen Jahresverlust (Ebitda) schrumpfen lassen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv hob er hervor, dass das Rohergebnis bei Autohero pro verkaufter Einheit erstmals auf über 1000 Euro gestiegen sei. Die Kennziffer beschreibt den Verkaufserlös minus den Ankaufspreis. Auto1 stünden in den kommenden Jahren indes erhebliche Investitionen bevor, begründete Analyst Diebel das beibehaltene Anlagevotum./gl/jha/



