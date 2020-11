NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa anlässlich überraschender Verkaufspläne für das Geschäft im Persischen Golf auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Es sei unwahrscheinlich, damit nennenswertes Wachstum und eine attraktive Rentabilität zu erzielen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Besser investiert wäre das Geld in Schuldenabbau oder das Kerngeschäft./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 03:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2020 / 03:16 / ET



