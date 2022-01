LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Axa von 25,30 auf 32,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgangslage für Versicherer sei 2022 günstig, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Geldpolitik ändere sich in der westlichen Welt und die Assekuranzen profitierten von steigenden Zinsen. Zudem seien die Bewertungen attraktiv. Darüber hinaus lobte Fossard starke Kapitalausstattungen, gutes Ergebniswachstum und die Dividendenrenditen. Die Papiere der Axa zählen nicht nur mit Blick auf die Berichtssaison zu seinen Favoriten./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.