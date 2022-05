NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Axa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Auch wenn die Umsätze im ersten Quartal besser als vom Konsens erwartet ausgefallen seien, habe doch die Kapitalstärke, gemessen an der Solvabilitätsquote, enttäuscht, schrieb Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion am Donnerstagabend. Sie sei per Ende März nur auf 224 Prozent gestiegen, während am Markt 228 Prozent erwartet worden seien. Die Gründe seien geringere Zinsvorteile und höher als erwartete Inflationskosten./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 13:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 13:01 / ET





