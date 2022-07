NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 30,50 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Aktienkursentwicklung seit Jahresbeginn brauche der Markt wohl eine Bestätigung für die finanzielle Aufstellung des Versicherers, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Dafür sorgen könnten die Franzosen mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm oder einem Verkauf des Vertragsbestands im klassischen deutschen Lebensversicherungsgeschäft. Zum Kursziel habe die Aktie rund 40 Prozent Luft nach oben. Dazu komme eine dauerhaft steigende Dividendenrendite./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 14:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2022 / 19:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.