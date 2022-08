NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Axa auf "Buy" belassen. Die Preisdynamik bei den Versicherern sollte angesichts des inflationären Umfelds anhalten, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Solide Fundamentaldaten stützten die Bilanzen. Durch Axa-Anteile erhielten Anleger Zugriff auf den schwierigen Unternehmenskunden-Markt, wobei sich der Versicherer auf die Generierung von Barmitteln durch ein wenig kapitalintensives Wachstum konzentriere./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 04:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



