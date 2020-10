NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Bank of America auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 US-Dollar belassen. Die Investmentbanken dürften auch im dritten Quartal stark abgeschnitten haben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Gesamterträge sollten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um durchschnittlich 9 Prozent gestiegen sein. Unter den europäischen Sektorwerten bevorzugt sie BNP Paribas, in den USA Bank of America, JPMorgan und Morgan Stanley./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2020 / 17:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.