NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die Kreditkartenbilanzen britischer Banken gestalte sich die Vermögensqualität derzeit freundlich, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach wie vor ist er der Meinung, dass der Rückenwind durch höhere Zinsen die Sorgen über die Kreditkosten bei weitem überlagere. Barclays sollte von einer Erholung der britischen und US-amerikanischen Verbraucherausgaben und der Stärke im Investmentbanking profitieren, begründete er seine Kaufempfehlung./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / 21:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



