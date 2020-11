ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Barclays nach einem Online-Meeting mit dem Management auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Pence belassen. Nach höheren Abschreibungen im ersten Halbjahr hätten sich die Geschäfte der britischen Großbank im dritten Quartal erholt, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Barclays könne gut aus eigener Kraft wachsen und benötige keine Übernahmen, um etwaige Produktlücken zu füllen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2020 / 04:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.