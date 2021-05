ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Barclays nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Pence belassen. Das Geschäft der Bank mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) sowie die Kostenentwicklung hätten enttäuscht, und die Aktie habe angesichts der optimistischen Markterwartungen kräftig verloren, schrieb Analyst Omar Keenan in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch hebe er seine Ergebnisschätzung (EPS) für das Jahr an. Im zweiten Quartal setzt er auf die Auflösung von Rückstellungen. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/he



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.