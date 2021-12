NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 240 auf 260 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raul Sinha überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Bewertungsmodelle für die britischen und irischen Banken. Dabei berücksichtigte er die von ihm erwarteten Straffungsmaßnahmen der Geldpolitik durch die Bank of England, die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed. Er hob seine Schätzung für das diesjährige Ergebnis je Aktie (EPS) von Barclays wegen höherer Auflösungen von Rückstellungen an. Zudem sei die Aktie günstig bewertet./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 00:10 / GMT





