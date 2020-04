MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für BASF von 77 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Den europäischen Chemieunternehmen steht in den kommenden drei bis vier Monaten wegen der Covid-19-Krise ein herber Abschwung bevor, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dank des neuen Verbund-Systems sei BASF nun aber flexibler aufgestellt, wodurch die Folgen nicht ganz so gravierend sein dürften, wie in der Finanzkrise. Der Experte rechnet damit, dass der Umsatz des Konzerns in diesem Jahr um 15 Prozent schrumpfen dürfte./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:24 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.