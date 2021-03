NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das breite Geschäftsportfolio und der operative Hebel sollten dem Chemiekonzern in den beiden kommenden Jahren Rückenwind geben, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut den Ludwigshafenern positive Überraschungen bei der Ergebnisdynamik zu./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2021 / 21:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 00:00 / ET





