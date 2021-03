MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für BASF vor dem Kapitalmarkttag von 76 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung könnte mehr Klarheit mit Blick auf die Prognosen für dieses Jahr, den angepeilten Börsengang (IPO) der Beteiligung Wintershall Dea sowie die mittelfristigen Ziele liefern, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil erholten sich die zyklischen Geschäftseinheiten des Chemiekonzerns BASF schneller als vom Markt erwartet. Mayer erhöhte seine Prognosen und berücksichtigte auch die Wertschöpfung durch den IPO des Öl- und Gasförderkonzerns Wintershall Dea./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 13:13 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.