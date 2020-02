LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Ausblick des Chemiekonzerns sei deutlich schlechter als die Konsenserwartungen, schrieb Analyst Sebastian Satz am Freitag in einer ersten Einschätzung. Das werde am Markt voraussichtlich negativ aufgenommen. Die Prognose für den operativen Gewinn (Ebit) sei eine große negative Überraschung. Die Vorgaben für die Kapitalausgaben von 2020 bis 2024 seien gestiegen - "wir hatten dagegen mit einem Rückgang gerechnet", schrieb der Experte./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 07:11 / GMT



