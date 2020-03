HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BASF von 66 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Halten" belassen. Der Chemiekonzern bekomme die Verwerfungen durch das Coronavirus derzeit in vollem Umfang zu spüren, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz spürbarer Ergebniseinbußen halte das Management jedoch an der Politik, die Dividende jährlich zu steigern, fest./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 12:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 12:58 / MEZ





