HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BASF nach Quartalszahlen von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den Aussagen zu weiterhin hohen Unsicherheiten im zweiten Halbjahr und einem verhaltenen Ergebnisausblick für das dritte Quartal dämpfe das Management die Erwartungen vieler Anleger, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erhöhung des Kursziels sei "lediglich marktbedingt", die Schätzungen für BASF müsse er weiter reduzieren./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 12:32 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.