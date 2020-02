HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BASF von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 77 auf 66 Euro gesenkt. Er begrüße die stärkere Ausrichtung des Chemiekonzerns auf das Geschäft mit weiterverarbeiteten, veredelten Chemikalien, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien hätten dies und die Preismacht des Konzerns in diesem Bereich aber bereits eingepreist. Die Gewinnerwartungen des Marktes für das Jahr 2021 seien zudem immer noch bedeutend zu hoch./tih/mis



